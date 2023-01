Un barbat din Columbia traiește un adevarat coșmar de fiecare data cand este legitimat de polițiști. Columbianul este arestat de fiecare data cand politistii ii vad buletinul. Care este motivul incredibil pentru care oamenii legii intra imediat in alerta atunci cand ii vad documentul de identitate. Un barbat este arestat de fiecare data cand este […] The post Un barbat din Columbia este arestat de fiecare data cand politistii ii vad buletinul. Motivul pentru care oamenii legii intra imediat in alerta appeared first on Playtech Știri .