- Bilantul dramatic al vietilor pierdute, vara aceasta, pe litoralul romanesc este in crestere. Sambata, un barbat in varsta de 54 de ani din Capitala a murit inecat, la Neptun. Bucuresteanul a fost scos din apa fara suflare si, in ciuda eforturilor de resuscitare, nu s-a mai putut face nimic pentru a-l…

- Un barbat din București s-a inecat, sambata, in stațiunea Neptun. La fața locului au intervenit echipajele SMURD Saturn și elicopterul SMURD. Vasile Borteș, șeful salvamarilor din sudul litoralului, a precizat, intr-o intervenție telefonica la Digi24 ca trei turiști au fost scoși din valuri in stare…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in statiunea Neptun, pe plaja.Din primele informatii este vorba despre o persoana inconstienta, fara respiratie, scoasa din apa. La locul evenimentului au fost trimise echipaje medicale de prim…

- Dupa ce, duminica, accidentele s-au ținut lanț pe Autostrada Soarelui, luni dimineața inca un carambol in care au fost implicate 6 mașini a avut loc pe A2, pe sensul de mers spre Constanța. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca a fost solicitat sa intervina pe Autostrada A2,…

- Un barbat a fost salvat de la inec, joi, dintr-un lac de acumulare, in zona hidrocentralei Ciunget din Valcea, el fiind transportat la spital deoarece se afla in soc hipotermic. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Valcea a anuntat ca pompierii au fost solicitati, joi, pentru salvarea unui barbat…

- Baiatul in varsta de 10 ani, dat disparut dupa ce a plecat la joaca si nu s-a mai intors acasa, a fost gasit in Dunare. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj a anuntat ca trupul copilului a fost descoperit la o distanta de peste doi kilometri de zona indicata de unde ar fi intrat in […] The…

- Un incendiu a izbucnit luni la cladirea APACA din București, unde pompierii intervin cu 5 autospeciale cu apa și spuma, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Incendiul a fost localizat și pana acum nu au fost raportate victime. „Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum”, potrivit sursei…

- Vremea rea a facut prapad in Capitala, dar și in mai multe localitați din țara. Mai multe gospodarii și strazi au fost inundate, iar mai mulți copaci au fost doborați de vijelie peste mașini. Meteorologii au emis, duminica seara, un cod portocaliu de vijelii pentru București și zonele limitrofe, iar…