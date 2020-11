Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost incatusat si amendat de politisti dupa ce a refuzat sa poarte masca de protectie intr-un magazin din municipiul Botosani, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, barbatului…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au continuat, in perioada 23-25 septembrie, activitațile de informare și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiști, jandarmi, pompieri…

- In ultimele 24 de ore, jandarmii din Alba s-au aflat in strada pentru a menține un climat de siguranța și pentru a verifica daca cetațenii din localitațile unde masca este obligatorie in spații publice respecta regulile. In acest context, sambata, 17 octombrie, echipajele de jandarmerie, alaturi de…

- Politistii tulceni efectueaza cercetari intr-un posibil caz de zadarnicire a combaterii bolilor, dupa ce in spatiul online au aparut informatii conform carora un cadru didactic nu ar purta masca de protectie in timpul cursurilor. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Irina Manolache,…

- Bataia a izbucnit chiar inainte de decolarea avionului de la Mesa (Arizona) catre Provo (Utah) și a fost filmata de catre o femeie care se afla langa cei doi. Conflictul s-a declanșat dupa ce o stewardesa a rugat un pasager sa poarte masca de protecție. Respectivull barbat avea deja o viziera de…

- O persoana din municipiul Targu Secuiesc a fost amendata pentru ca a refuzat sa poarte masca de protectie in incinta sectiei de votare, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. "La o sectie de votare din municipiul Targu Secuiesc, o persoana a refuzat sa poarte masca de protectie…

- CHIȘINAU, 23 aug - Sputnik. In imaginile video suprinse de un trecator se vede cum mai mulți calatori sunt revoltați de atitudinea unei femei care refuza sa-și puna masca de protecție in troleibuz. Aceasta și-a argumentat poziția prin faptul ca nu vede rostul acestui mijloc de protecție. Astfel,…