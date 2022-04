Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 82 de ani a murit intr-un incendiu de vegetatie uscata ce a avut loc astazi, 15 aprilie 2022, in municipiul Brad, victima fiind cunoscuta de vecini pentru ca isi curata frecvent terenul cu ajutorul focului deschis, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. Pompierii…

- Un tanar de 22 de ani a murit intr-un accident produs miercuri dimineața pe un drum județean din Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, accidentul a avut loc pe DJ 687. Un tanar de 22 de ani, din Deva, in timp ce conducea o mașina pe banda a doua de circulație, a patruns pe sensul opus de […] Articolul…

- Un bolovan din roca, avand o greutate de peste 40 de kilograme si o lungime de 30 de centimetri, a cazut, marti, prin acoperisul unei case din municipiul Hunedoara si prin plafonul camerei de la etajul intai, fara sa produca victime omenesti, doar pagube materiale, a informat Inspectoratul pentru Situatii…

- Suprafata afectata de flacari este mare iar focul se extinde cu repeziciune, din cauza vantului, a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Pompierii actioneaza pentru localizarea si lichidarea focului.Potrivit datelor comunicate, joi, Agerpres de ISU, in perioada 1 ianuarie –…

- Un barbat de 51 de ani a murit, vineri, dupa ce a fost surprins de un incendiu de vegetatie uscata care a izbucnit in localitatea Posesti. Suprafata afectata de flacari este mare iar focul se extinde cu repeziciune, din cauza vantului, a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Suprafata afectata de flacari este mare iar focul se extinde cu repeziciune, din cauza vantului, a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Pompierii actioneaza pentru localizarea si lichidarea focului.Potrivit datelor comunicate, joi, Agerpres de ISU, in perioada 1 ianuarie –…

- Doi oameni, o femeie si un barbat, au murit, marti dupa-amiaza, dupa ce au cazut cu masina in care se aflau intr-un lac de pe raza localitatii Liteni, comuna Moara, judetul Suceava, informeaza News.ro . Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Suceava a anuntat ca pompierii au fost solicitati…

- Un incendiu de proporții a izbucnit vineri seara, in localitatea carașeana Bozovici. Garda de intervenție Bozovici, in sprijinul careia au venit doua echipaje de la secția de pompieri Oravița acționeaza la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința particulara in comuna Bozovici.…