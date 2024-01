Stiri pe aceeasi tema

- In urma controlului, aceasta le-a oferit oamenilor legii o explicație halucinanta: le-a spus ca face școala de șoferi in Austria și ca știe sa conduca.Totul a pornit dupa ce femeia a mers la niște rude iar soțul ei, care avea permis, a plecat. Atunci femeia a decis sa se urce ea la volan impreuna cu…

- Daca vom ramane cu lideri fara agenda clara, promotori ai unor ambiții marunte și ai inerției pe pilot automat, vom slabi inevitabil Romania in fața riscurilor sistemice profilate la orizont. Chiar avem nevoie, dupa alegerile din 2024, de un președinte, premier, guvern și de o majoritate parlamentara…

- Un barbat de 50 de ani, din comuna Slatioara, județul Olt, a fost ucis cu brutalitate. A fost decapitat și i s-a taiat un braț,... The post De la un pahar, la decapitare. Un barbat din Olt a fost ucis cu bestialitate de prietenul de bautura appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Scene emoționante in timpul urgiei din estul țarii! Barbat fara locuinta a cerut ajutor politistilor pentru el si cainele lui / FotoUn barbat fara locuinta a cerut duminica, ajutorul politistilor constanteni pentru el si cainele lui. Ei au primit hrana si apa, iar barbatul a fost dus apoi intr-un…

- Un tanar sofer, in varsta de 20 de ani, a fost scos cu forta din autoturism si batut in strada de un alt conducator auto ajutat de un tanar, in urma unei altercatii produse pe fondul geloziei, miercuri, pe o strada din municipiul Galati, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, transmite…

- Un barbat din Sibiu a fost condamnat la 12 ani de inchisoare cu executare pentru ca a snopit in bataie doi copii. Micuții, un baiețel de 7 ani și o fetița de 4 ani, se aflau in grija lui, fiind copiii concubinei sale dintr-o relație anterioara. In urma bataii primite, minorii au avut nevoie de zeci…

- Deputatul AUR George Simion i-a cerut, luni, ministrului de Finante, Marcel Bolos, sa dea drumul platilor pentru lucrarile publice daca doreste sa aiba incasari la bugetul de stat. „Ati eliminat platile cu numerar, ati eliminat posibilitatea ca oamenii sa fie platiti in numerar. La fiecare depunere,…