- Un tinar in virsta de 26 de ani originar din r. Falești a fost reținut de ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Botanica din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, pentru comiterea unei escrocherii. La poliție s-a adresat un barbat in virsta de 60 de ani, comunicind…

- Doi minori cu virstele de 16 ani, locuitori a capitalei, au fost reținuți de catre ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului sectorului Buiucani din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, pentru comiterea unui Jaf stradal. Dispeceratul inspectoratului de Poliție Buiucani, a fost…

- Ofițerii Secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție a sectorului Rișcani din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, au intrat in posesia unei informații operative, despre activitatea infracționala a unui tanar, care urma sa ridice o cantitate impunatoare de droguri.

- Trei barbați cu varstele de 28 ani, 36 ani și 53 ani, au fost reținuți de ofițerii Secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție a sectorului Buiucani din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, pentru comiterea unui furt. Aceștia nu sunt la prima abatere anterior fiind judecați…

- Ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Rașcani și polițișii Batalionului de patrulare și reacționare operativa din cadrul Direcției de Poliției a muicipiul Chișinau, in urma masurilor intreprinse au identificat și reținut un barbat pentru huliganism. Barbatul s-a dovedit…

- Ofițerii Secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Buiucani din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, in urma masurilor speciale de investigație, au identificat și reținut un individ suspectat in comiterea unui furt de bicicleta. Barbatul s-a dovedit a fi in varsta…

- Un barbat in varsta de 28 de ani, aflat in urmarire penala pentru omor intenționat, a fost reținut de catre ofițerii de investigație a Inspectoratului de Poliție a sec. Botanica din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, dupa 4 ani de comiterea crimei.