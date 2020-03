Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Militar de Urgenta din Sibiu a anuntat, marti seara, ca nu are niciun caz de pacient infectta cu COVID - 19, infirmand astfel informatia care a circulat in cursul zilei in mediul online."Facem precizarea ca informatiile transmise in mediul online de un angajat al Spitalului Militar…

- La Iași, mai multi medici sunt in izolare, dupa ce luat contact cu un pacient infectat cu noul Covid-19.Pacientul a ajuns saptamana trecuta la Spitalul Judetean din Suceava. Acolo a fost consultat de unul dintre medicii care sunt acum in carantina. Ulterior a fost transferat la Iasi unde a…

- Pandemia declarata in intreaga lume ii face pe bolnavii de coronavirus sa se gandeasca la ultimele lor dorințe, și nu la planurile lor de viitor. Altul a fost insa, deznodamantul pentru un pacient de COVID-19 din China, țara grav afectata de virus.

- Britanicul, in varsta de 30 de ani, i-a spus sotiei ca a plecat intr-o calatorie de afaceri, in Marea Britanie, insa el a mers, de fapt, in Italia, intr-o excursie romantica cu amanta. La intoarcerea din peninsula, acesta s-a prezentat la spital cu simptomele de Covid-19, iar teste au confirmat…

- Pacientul fusese diagnosticat cu coronavirus in cursul zilei de miercuri, dar suferea si de alte afectiuni. El a murit la Royal Berkshire Hospital, din orasul Reading. In acelasi timp, in doar 48 de ore numarul de infectari cu Covid-19 s-a dublat in Marea Britanie, de la 51 de cazuri ajungandu-se…

- Inca un pacient din Timișoara a fost infectat cu Covid-19, rezultatul testului pentru coronavirus fiind unul pozitiv. Potrivit Ministerului Sanatații, este al patrulea caz de coronavirus inregistrat in Romania, dupa "pacientul unu", vindecat din judetul Gorj, unul in Timișoara și un altul in Cluj Napoca.

- Notificari intitulate „Brexit fericit” (Happy Brexit Day) avertizand ca „nu-i toleram” aici decat pe vorbitorii de limba engleza au fost lipite pe usile de incendiu ale unui bloc social din Norwich vineri in ziua oficializarii Brexitului.

