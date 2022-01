Un bărbat de 30 de ani a fost accidentat mortal de un tren, la Cluj Un barbat de 30 de ani a murit, vineri, dupa ce a fost lovit de un tren, in orasul Huedin. “In jurul orei 19.30, politistii au fost sesizati despre faptul ca la iesirea din localitatea Huedin, o persoana a fost accidentata de tren. Politistii deplasati la locul evenimentului au constatat faptul ca pe relatia Cluj-Napoca-Oradea, un barbat de 30 de ani, din orasul Huedin, a fost accidentat mortal de tren”, informeaza IPJ Cluj. Potrivit sursei citate, in cauza sunt efectuate cercetari sub aspectul infractiunii de ucidere din culpa, urmand a fi stabilite imprejurarile producerii evenimentului. The… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

