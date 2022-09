Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a suferit arsuri pe jumatate din corp, in urma incendiului izbucnit in noaptea de joi spre vineri in garsoniera sa, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, citat de Agerpres. Explozia, care a avut loc intr-un imobil de pe strada Brazilor, a fost anuntata la 112 in…

- Un barbat de 50 de ani din Satu Mare a alertat echipajele de politie, dupa ce fiul sau de doar 12 ani si-ar fi dat foc. Minorul, care a suferit arsuri prin incendiere, a fost transporat la Spitalul Județean Satu Mare si transferat cu un elicopter SMURD la Spitalul de Arși din București, informeaza Observatornews.…

- In aceasta dimineața, pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina pe calea Barladului, in urma unui apel care anunța producerea unui incendiu la o casa de locuit. De urgența, la fața locului, au intervenit trei autospeciale de stingere cu apa și spuma. La sosirea forțelor de intervenție s-a constatat…

- In urma cu putin timp s-a produs o explozie in localitatea Moinești, județul Bacau. Conform informatiilor detinute de reporterii BZI, un barbat de 67 ani a suferit arsuri grave pe 25 la suta din suprafata corporala, dupa ce i-a explodat cazanul de tuica. Barbatul prezinta arsuri la nivelul membrului…

- Dupa miezul noptii, in jurul orei 02.30, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in zona Scolii nr.2 din Medgidia. Din primele informatii este vorba despre un incendiu produs la o baraca. In urma evenimentului, un barbat a suferit arsuri de grd 2 si 3 pe 85, din…

- Secția de Pompieri Sebeș a intervenit, joi, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din Petresti, municipiul Sebes. Flacarile s-au manifestat in interiorul unei camere de locuit, pe aproximativ 20 mp. In urma incendiului, proprietarii casei s-au autoevacuat iar un…