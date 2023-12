Stiri pe aceeasi tema

- Romanul Adrian Ghila, in varsta de 38 de ani, a devenit subiectul principal al conversațiilor in mediul online dupa ce a achiziționat locuința celebrului actor Will Smith, cheltuind aproximativ 2 milioane de dolari, potrivit click.ro. Adrian Ghila, un afacerist de succes in Statele Unite ale Americii,…

- Cine este Adrian Ghila? Romanul a cumparat casa actorului Will Smith și este un antreprenor roman care și-a facut un nume și a strans o avere semnificativa in Statele Unite ale Americii, ajungand in atenția publicului dupa ce a cumparat casa celebrului actor Will Smith cu aproximativ 2 milioane de dolari.…

- Fondatorul Binance Changpeng „CZ” Zhao a depus o garanție de 175 de milioane de dolari, cu condiția sa se intoarca in SUA cu doua saptamani inainte de condamnare. Fondatorul Binance, Changpeng „CZ” Zhao, va plati o garanție de eliberare in valoare de 175 de milioane de dolari și va fi de acord sa se…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a anunțat un nou ajutor militar de 100 de milioane de dolari pentru Ucraina, in timpul vizitei pe care a facut-o luni la Kiev, relateaza Reuters.Austin a anunțat pachetul de ajutor dupa o zi de intalniri cu oficiali ucraineni, precizand ca acesta include…

- Un barbat din Quebec, varsta de peste 60 de ani, a caștigat la loterie 50 de milioane de dolari, insa vestea nu l-a tulburat aproape deloc și a facut un lucru la care nimeni nu se aștepta. Pierre Richer a aflat ca a caștigat jackpot-ul la extragerea Lotto Max de vineri, 6 octombrie. Ca și […] Articolul…

- Un barbat a obținut despagubiri de 12,2 milioane de dolari de la autoritațile statului Minnesota dupa ce a fost incarcerat sub acuzația de conducere sub influența alcoolului, insa ulterior și-a pierdut ambele maini, a suferit un infarct, un atac cerebral și leziuni pe tot corpul - toate acesta din cauza…

- ”La colectare, (guvernantii – n.r.) n-au avut acel dram de initiativa sa inteleaga ca nu poti sa tii 20-25 de ani un director de ANAF la un judet. Ala s-a obisnuit cu toate relele de pe lumea asta, e un fel de vataf acolo, dar nu poate sa-l schimbe, ca e ba de la PNL, ba de la PSD. Ei joaca tot timpul…

- Un barbat din Australia a incercat sa dea in judecata un spital din Melbourne, cerand despagubiri de aproape 650 de milioane de dolari pentru daune psihologice. El a susținut ca a fost „incurajat” sa-și vada soția nascand prin cezariana și ca a ramas cu o „boala psihotica” in urma acestei experiențe,…