Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat cautat de șapte luni pentru ca a vrut sa omoare un padurar a fost gasit mort, la marginea padurii din zona localitații aradene Gurahonț. Purtatorul de cuvant al IPJ Arad, Claudia Iuga, a declarat pentru MEDIAFAX ca polițiștii au mers, dupa ce au primit informații, in padurea din localitatea…

- Cadavrul unui barbat, aflat in stare avansata de putrefactie, a fost gasit de politisti, marti dupa-amiaza, intr-o padure de langa Gurahont, iar surse judiciare afirma ca sunt indicii ca ar fi vorba de urmaritul general Valentin Tamas, disparut de sapte luni, dupa ce a fost condamnat pentru ca a…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, Claudia Iuga, a declarat pentru Agerpres ca "in padure, in zona localitatii Gurahont, a fost descoperit un barbat decedat, cadavrul fiind in stare avansata de putrefactie". Conform sursei citate, nu a fost stabilita deocamdata identitatea…

- Un barbat din localitatea aradeana Sagu, care mergea pe jos pe marginea unui drum judetean, a fost accidentat de un autoturism, miercuri dimineata, el decedand ulterior la spital din cauza ranilor grave suferite, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Un barbat din Austria a fost ranit grav, marti, dupa ce a pierdut controlul volanului si a intrat cu autoturismul intr-un TIR, pe DN 79, in judetul Arad, unde traficul rutier a fost blocat complet o ora, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, Claudia…

- Un barbat de 50 de ani a fost arestat preventiv dupa ce ar fi sechestrat si violat o femeie de 32 de ani, care a mers acasa la acesta pentru a-i face curatenie in locuinta. Purtatorul de cuvant al...

- Un padurar a fost gasit mort in aceasta dimineața, cu lovituri la cap, intr-o padure din Iași. Polițiștii cred ca acesta a fost ucis de hoții de lemne, dupa ce au aflat ca barbatul a auzit niște drujbe și a mers sa vada ce se intampla. Acesta a fost gasit fara suflare in mașina sa pe care o lasase la…

- Cadavrul unui barbat de 52 de ani a fost gasit joi seara, pe Drumul Comunal 77, ce traverseaza localitatea salajeana Seredeiu. Macabra descoperire a fost semnalata prin apel la 112, la fata locului deplasandu-se mai multi politisti.