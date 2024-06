Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis marti sa aprofundeze legaturile comerciale si de securitate cu Coreea de Nord si sa o sustina impotriva SUA, in timp ce se indrepta spre aceasta tara izolata, dotata cu arme nucleare, in prima sa vizita la Phenian in 24 de ani. SUA si aliatii lor din Asia incearca…

- Presedintele rus Vladimir Putin si zeci de credinciosi din Moscova au participat sambata seara la slujba de Inviere, oficiata de capul Bisericii Ortodoxe din Rusia, patriarhul Kirill, un sustinator fervent al liderului rus si al razboiului sau in Ucraina, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- China a transmis ca va lua „masurile necesare” dupa anuntarea de catre Washington a unor noi sanctiuni menite sa paralizeze capacitatile militare si industriale ale Rusiei prin pedepsirea companiilor chineze care ajuta Moscova sa faca rost de arme pentru razboiul sau impotriva Ucrainei, informeaza joi…

- Atacul a avut loc joi seara, dupa o intalnire pe care guvernatorul Andrei Cibis o avusese cu locuitorii orașului Apatiti, din regiunea Murmansk, pe care o conduce, relateaza News.ro, care citeaza agențiile de presa din Rusia.Un barbat, a carui indentitate nu a fost dezvaluita, l-a injunghiat pe oficial…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a apreciat joi, 4 aprilie, ca planul de pace in Ucraina propus de China este cel mai rezonabil de pana acum, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Beijingul a prezentat in urma cu un an un document cu 12 puncte pentru rezolvarea conflictului ucrainean, care propune…

- Relațiile dintre Rusia și NATO se inrautațesc, dar Moscova nu are intenția de a intra intr-un conflict cu o țara NATO, a declarat ministrul adjunct de externe rus, Alexander Grusko, intr-un interviu publicat joi de agentia RIA si citat de Reuters.In contextul marcarii a 75 de ani de la fondarea Aliantei…

- Casa Alba a respins joi ca fiind un „nonsens” acuzatia Rusiei privind implicarea Ucrainei in atacul de saptamana trecuta de la sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova, soldat cu peste 140 de morti si sute de raniti, afirmand ca este clar ca Statul Islamic este „singurul responsabil” de atentat,…

- Actiunile Raiffeisen au scazut cu peste 15,5% miercuri, dupa informatii conform carora SUA preseaza banca austriaca sa anuleze planurile de cumparare a unei participatii de 1,5 miliarde de euro (1,6 miliarde de dolari) la o companie a magnatului rus Oleg Deripaska, transmite CNBC, informeaza News.ro.…