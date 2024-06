Stiri pe aceeasi tema

- 6 iulie 2024 | Ziua Rozelor, o sarbatoare a fumuseții și tradiției, la Ciumbrud: Parada, concerte, ateliere, tombola și artificii 6 iulie 2024 | Ziua Rozelor, o sarbatoare a fumuseții și tradiției, la Ciumbrud: Parada, concerte, ateliere, tombola și artificii Sambata, 6 iulie 2024, satul Ciumbrud va…

- Delta Pe Obraz, Robin and the Backstabbers, Pa Ro La, Luiza Zan Quintet sunt capetele de afiș la ediția din 2024 a Festivalului Particles, care... The post A inceput festivalul Particles! Concerte, ateliere de creație, jocuri, concursuri și un mare accent pe natura, și in acest an | Video appeared first…

- Maine, de la ora 16.00, cel mai mare festival al florilor din Romania iși deschide porțile. Timp de trei zile, Parcul Drumul Taberei și o parte din bulevard se transforma intr-un taram al florilor, al frumosului și al bunei dispoziții. Pe langa aranjamentele florale spectaculoase, gradinile tematice…

- Dragi copii si parinti, ziua de 1 Iunie va asteapta cu o multime de activitati, in Piata Civica din Tulcea, intre orele 10.00 14.00 spectacol de teatru pentru copii ateliere facepainting, baloane modelabile, cabina foto spectacol de dresaj canin ateliere demonstrative cu tehnica de interventie a pompierilor…

- O serie de evenimente vor aduce atmosfera de sarbatoare la Constanta, pana pe 21 mai. Vom avea un maraton de evenimente de toate tipurile, de la concerte pentru toate gusturile, expozitii, evenimente sportive, ateliere si tot felul de alte activitati interesante. O serie de evenimente vor aduce atmosfera…

- Muzeul National al Carpatilor Rasariteni si Muzeul Cinegetic din Sfantu Gheorghe, care si-au anuntat participarea la "Noaptea Muzeelor", ce va avea loc sambata, 18 mai, ofera publicului posibilitatea de a vizita gratuit expozitiile de baza, de a asista la concerte si proiectii de filme, precum si de…

- La 20 aprilie, municipiul Oradea iși sarbatorește istoria prin marcarea a 105 ani de la intrarea trupelor romane in oraș, evenimentul marcand instaurarea administrației romanești in acest oraș de pe Crișul Repede.

- Prima ediție a Festivalului gastronomic “Scrumbii de Florii” va avea loc in perioada 26-28 aprilie, in Satul Pescaresc din Tulcea. Pe langa concerte și delicatese culinare promise de organizatori, vor avea loc și ateliere de creație și ecologie pentru copii. “Scrumbia face parte din patrimoniul cultural…