Stiri pe aceeasi tema

- Un clujean a apelat in cursul dimineții la 112 pentru a cere ajutor, dupa ce doi infractori mascați i-ar fi patruns in casa, pentru o tentativa de jefuireAcesta s-a luptat cu cei doi și a strigat dupa ajutor, moment in care agresorii au decis sa abandoneze și au fugit.Clujeanul, care locuiește in zona…

- Incident șocant la Cernavoda. Un preot și o femeie, care se presupune ca ar fi amanta sa, l-au luat la bataie in plina strada pe primarul orașului. Primarul orașului Cernavoda a depus plangere la Parchet. Cei doi au fost reținuți 24 de ore, pentru ultraj. In imagini se vede cum cei doi il astepta pe…

- Dupa ce a colaborat cu Anessa pentru „Ajutor”, SASU lanseaza alaturi de Irisha, „Lonely”. Single-ul imbina elemente synth-pop, iar vocea Irishei completeaza armonios sound-ul, transformand „Lonely” intr-un imn pentru cei care se confrunta cu singuratatea. Cu o producție impresionanta și versuri care…

- Sindicatul Europol a publicat un filmuleț in care se poate observa cum un individ taie cu un cuțit cauciucul unei mașini de poliție. Un distins cetațean european cu drepturi și libertați, in timp ce se plimba pe strazile din orașul Lupeni, județul Hunedoara a taiat anvelopa unei mașini de poliție. De…

- Desi vremea este mai mohorata in Constanta astazi, 7 aprilie 2024, asta nu a oprit oamenii in a iesi din case.Faleza Cazinoului din municipiu este plina de oameni care au iesit pentru a lua o gura de aer proaspat si pentru a asculta valurile Marii Negre.Acestia se plimba de a lungul falezei pentru a…

- Duminica noaptea, in nodul rutier de la km. 503, calea 2, polițiștii Autostrazii A1 Deva Nadlac au efectuat un semnal regulamentar de oprire unui autovehicul, dar conducatorul acestuia nu s-a conformat, fapt pentru care s-a trecut la urmarirea acestuia pe o distanța de 18 km, intre localitațile Giarmata-Remetea,…

- In ultimul deceniu, s-a inregistrat o creștere a proliferarii și a utilizarii rachetelor balistice și de croaziera. O mare parte din aceasta creștere provine de la Iran și de la rețeaua sa mare de proxy-uri. Rebelii Houthi, de exemplu, au desfașurat campanii de rachete impotriva Arabiei Saudite și…

- Vedetele din Romania i-au transmis Vladuței Lupau foarte multe mesaje frumoase, dupa ce artista a anunțat ca este gravida pentru a doua oara. Cantareața este cea mai fericita in aceste momente, iar cei apropiați sunt extrem de mandri de aceasta veste. Iata ce i-au transmis vedetele artistei!