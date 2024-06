Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Ucraina, implicat intr-un accident cu victime, a fugit de la fața locului alaturi de pasagerul care-l insoțea. Ambii au 19 ani și au fost depistații de catre jandarmii Gruparii Mobile Timișoara.

- Un cetațean de origine ucraineana este cercetat de catre polițiștii de frontiera dupa ce a fost prins la controlul de frontiera cu un permis de conducere fals, avand insemnele autoritaților din Ucraina. Azi-noapte, in jurul orei 02.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a…

- Autoritatile ucrainene au arestat un membru al Garzii de Frontiera pentru ca a impușcat mortal un barbat in varsta de 39 de ani care incerca sa treaca ilegal granita catre Romania, a anuntat vineri Biroul de Stat de Investigatii din Ucraina, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

- Modelul ucrainean Ana K. (22 de ani) și DJ-ul elvețian de origine kosovara Hisni Qestaj (40 de ani) au murit duminica, 31 martie, intr-un accident teribil, in nordul Italiei, la ieșirea din tunelul Passo d'Avenco de la Alice Castello, in direcția Milano-Santhia. Mașina de lux era condusa de prietenul…

- Polițiștii de frontiera satmareni cerceteaza un cetațean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals, avand insemnele autoritaților din Ucraina. In data de 3 aprilie, in jurul orei 12.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare s-a prezentat pentru…

- Un cetațean din Ucraina, depistat la frontiera cu 3 certificate de naștere pentru minori - false, a solicitat azil pe teritoriul Republicii Moldova, conform unui comunicat emis de reprezentanții Poliției de Frontiera.

- Un cetațean al Ucrainei a incercat sa dea mita unui polițist de frontiera, pentru ca acesta sa „nu observe” lipa ștampilei de intrare in țara din pașaport. Cazul a aut loc la punctul de trecere a frontierei Leușeni, iar barbatul strain incerca sa ajunga in Romania.