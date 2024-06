Stiri pe aceeasi tema

- In sala „Porolissum” a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj se va desfașura, in data de 18 iunie, la ora 17, producția de sfarșit de an școlar a Școlii Populare de Arte și Meserii, secție a instituției amintite. Evenimentul promite un spectacol deosebit, cu participarea cursanților de la…

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara a pregatit un spectacol deosebit pentru copii in cadrul evenimentului Disney in concert – Magical Music from the Movies, care va avea loc duminica 2 iunie, de la ora 20, la Teatrul de Vara din Parcul Rozelor. Evenimentul este o premiera pentru Timișoara și va…

- Celebra artista britanica Sonique a susținut un concert inedit in centrul orașului Timișoara in cadrul evenimentului care a marcat Ziiua Europei, organizat de Casa de Cultura a Municipiului Timișoara. Spectacolul a debutat cu un set susținut de ZoleeVee in care melodiile europene au facut deliciul publicului,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, ii invita pe suceveni in prima zi de Paște sa vina in numar cat mai mare la concertul pascal „Paștele in Bucovina” din centrul Sucevei. „Dragi suceveni, va invit in prima zi de Paște, duminica 5 mai, de la ora 13:00, in centrul Sucevei, pe…

- Acest oraș, pe care atata l-am urat și pe care atata l-am iubit, continua sa ma surprinda. Spre rușinea mea, habar n-am avut ca exista in Targoviște, de ani buni deja, pe langa Teatrul Tony Bulandra, și Teatrul Odiseu. A carui sala, amenajata intr-unul dintre beciurile Hanului Pitiș și dispunand…

- Sambata, 20 aprilie, Parcul „Carmen Sylva” din cartierul Elisabetin gazduiește evenimentul „Povești din vecini”. Manifestarea este organizata de catre Casa de Cultura a Municipiului Timișoara.

- Poliția Romana va achiziționa 600 de aparate DrugTest la cateva luni bune de la tragedia de la 2 Mai, cand a ieșit la iveala deficitul grav de echipament la nivelul intregii țari. „Structurile de Poliție Rutera au in dotare astfel de echipamente, insa acestea sunt in cantitați reduse și nu acopera necesitațile…

