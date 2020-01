Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit și o femeie a ajuns la spital, miercuri seara, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, intr-o casa din Mediaș, județul Sibiu, anunța MEDIAFAX.ISU Sibiu a intervenit miercuri seara la o casa din orașul Mediaș, unde doua persoane prezentau suspiciune de intoxicație cu…

- O femeie din localitatea Varfu Campului din judetul Botosani a murit, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce locuinta acesteia a fost cuprinsa de un incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului...

- In perioada 16-18 decembrie curent, la Serviciul de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca au fost inregistrate 6653 solicitari, dintre care 5305 la maturi. Tot in aceasta perioada, 14 persoane s-au intoxicat cu CO.

- Tragedie in comuna Barbatești din județul Valcea. O copila de 12 ani a fost gasita moarta joi dimineața, cel mai probabil intoxicata cu monoxid de carbon. Fratele ei a fost dus cu ambulanța la spital, pentru ca se simțea rau.

- O femeie de 26 de ani din județul Buzau a fost gasita moarta in casa, in aceasta dimineața, dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon, informeaza Adevarul. Alaturi de ea se afla fetița sa de 7 ani, care a supraviețuit, dar a fost transportata in stare grava la Spitalul de Urgenta Buzau. https://www.youtube.com/watch?v=cTU3PJhc2ZA&feature=emb_title…

- O femeie de 26 de ani a murit, iar copilul sau in varsta de 7 ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, in locuinta lor din localitatea buzoiana Caltuna.

- Caz cutremurator la Barlad! O femeie in varsta de 49 de ani a murit pe patul de spital, la scurt timp dupa ce a avut halucinatii. Inainte sa-si dea ultima suflare, femeie fusese la un gratar alaturi de familie. O greseala uriasa i-a adus moartea!

- Astazi, in jurul orei 15, un grav accident s-a petrecut in localitatea Moraresti. Potrivit informațiilor ISU Arges, este vorba de o coliziune intre un autoturism și un TIR! Intervine ISU Argeș cu o autospeciala de stingere, o autospeciala pentru descarcerare, o ambulanța SMURD TIM, sprijinite de o ambulanța…