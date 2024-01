Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si o femeie, de 92, resepctiv 77 de ani, au fost gasiti morti in casa, vineri, 26 decembrie, in satul Campenita, judetul Mures, legistii stabilind ca decesul a survenit din cauza frigului si a unei usoare intoxicatii cu cu monoxid de carbon, a anunțat IPJ Mureș.Batranii au fost gasiți ieri,…

- Inspectoratul de Politie Judetean Mures a informat astazi ca politistii Sectiei 3 Politie Rurala Raciu au fost sesizati in aceasta dimineața cu privire la faptul ca, la o locuinta din Campenita, doua persoane au fost gasite decedate. La fata locului s-a deplasat echipa operativa formata din politisti…

- O noua tragedie a avut loc, de aceasta data in județul Mureș. Un barbat și o femeie au fost gașiți fara sufkare in propria casa. In urma anchetei, legistii stabilind ca decesul a survenit din cauza frigului si a unei usoare intoxicatii cu cu monoxid de carbon.

- Doua persoane au fost gasite moarte intr-o locuinta din Campenita, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures. "Astazi, in jurul orei 11:30, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Raciu au fost sesizati cu privire la faptul ca, la o locuinta din Campenita, doua persoane au fost gasite…

- O femeie de 90 de ani si un barbat de 66 de ani, din orasul Bocsa, au fost gasiti decedati in casa de o vecina a celor doi, care a si anuntat Politia, in cauza fiind deschisa o ancheta, a informat joi Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin, potrivit Agerpres."Echipajul medical al Serviciului…

- BOCȘA – Femeia, in varsta de 90 de ani, era bolnava la pat, și locuia impreuna cu fiul sau, de 66 de ani. Cei doi au fost gasiți azi dimineața, de o vecina care a anunțat Poliția la ora 9.48! „Echipajul medical al Serviciului de Ambulanța sosit la fața locului a constatat ca cele doua persoane care…

- O femeie si fiul ei de 24 de ani, cu probleme de sanatate, au fost gasiti, marti, decedati intr-un imobil din Timisoara. Baiatul posibil sa fi murit in somn, iar femeia, careia ii murisera parintii in luna octombrie, s-a spanzurat in bucatarie, potrivit news.ro.”Azi, in jurul orei 17:40, politistii…

- Cinci persoane, printre care și doi copii, au suferit intoxicații cu monoxid de carbon provenit de la un cazan defect din locuința. Incidentul a avut loc intr-un apartament din Chișinau, iar victimele au fost transportate la spital, conștiente, pentru ingrijiri medicale, informeaza Inspectoratul General…