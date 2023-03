Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost gasit decedat in incinta stației de apa din comuna Țanțareni, județul Gorj. Doi tineri au alertat poliția și au povestit ca barbatul intrase in incinta stației, cel mai probabil in zona unor echipamente electrice, pentru a sustrage materiale. Cei doi il insoțeau. „La data de 18 martie,…

- Artistul, in varsta de 27 de ani, „s-a prabusit pe scena in timp ce canta in concert" sambata seara la Johannesburg, a declarat politia. Cauza mortii nu a fost inca stabilita si urmeaza sa aiba loc o autopsie.In imaginile video de la concertul de sambata seara, distribuite pe retelele sociale, rapperul,…

- Un adolescent a cazut de pe o pasarela pietonala pe firele electrice, apoi pe o locomotiva, fiind electrocutat. Incidentul a avut loc in zona Manta Rosie, vineri seara. La locul accidentului au intervenit echipaje medicale si de pompieri. Minorul, in varsta de 16 ani, era constient la sosirea cadrelor…

- Doar doi candidați și-au depus dosarele pentru posturile de medic scoase la concurs de catre Serviciul de Ambulanța Județean Gorj. Este vorba de un medic specialist și un medic primar. Cadrele medicale au depus și cerere de anonimizare. In total au fost scoase la concurs 6 posturi de medic specialist.…

- Iluminatul din Pasajul Unirea a fost stins timp de aproximativ 3 ore in noaptea de duminica spre luni, iar circulația a trebuit oprita, dupa defectarea unor componente electrice, a relatat Digi24.Dupa lucrarile de mentenanța de la nivelul Pasajului Unirii, s-a constatat deteriorarea unor componente…

- Dezvaluiri teribile din timpul capturarii autorului dublei crime de la Bran sunt prezentate de ziare.com . Acesta a acceptat sa spuna psalmii in sincron cu negociatorul. Daniel Pepene este principalul suspect al dublei crime din comuna brașoveana Bran. Este varul celor doi soți, Nicu (38 de ani) și…

- Trei muncitori au murit și alți șapte au fost raniți, in urma unui accident teribil care s-a petrecut in județul Gorj. Mașina in care se aflau s-a rasturnat in cariera Jilt Sud. In mașina se aflau 25 de muncitori, la momentul accidentului Jilt Sud. ISU Gorj spune ca autovehiculul a ramas fara frane.…

- Un grav accident rutier s-a produs cu puțin timp in urma, in Telciu. Trei persoane și-au pierdut viața dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un autocar ce transporta aproximativ 35 – 40 de persoane. Doua echipaje de descarcerare, trei ambulanțe SMURD și un echipaj de la Serviciul de Ambulanța…