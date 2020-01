Stiri pe aceeasi tema

- Errol Graham, in varsta de 57 de ani, din Marea Britanie, a murit de foame dupa ce a incetat sa mai primeasca ajutorul social, informeaza BBC . Cat cantarea corpul barbatului Corpul barbatului cantarea doar 28,5 kilograme cand a fost gasit, dupa ce ușa apartamentului sau a fost sparta pentru a fi evacuat.…

- O investigatie jurnalistica efectuata de postul BBC Three si de site-ul Construction News releva modul in care pot fi angajate persoane in mod ilegal pentru munca pe santiere din Marea Britanie, potrivit Mediafax.Jurnalistii au luat legatura cu persoane care sustin ca detin controlul asupra…

- Cercetarea disciplinara in cazul procurorului Cristian Ovidiu Popescu, cel acuzat ca a așteptat ora șase dimineața pentru a le permite polițiștilor sa intre in locuința lui Gheorghe Dinca, a fost suspendata. Secția pentru procurori a CSM a decis suspendarea judecații acțiunii disciplinare a procurorului…

- Premierul Boris Johnson a anuntat luni un plan care prevede introducerea unei vize electronice, dupa modelul celei americane. În practica, înainte de a pleca la Londra, persoana interesata va trebui sa solicitate o autorizație online și va fi necesar sa o faca cu cel puțin trei zile înainte…

- # Cercetarea ar putea scoate la iveala mai multe neconformitati Ancheta in cazul accidentului de munca in care a murit Ilie Craciun (foto), barbatul care in urma cu doua saptamani s-a electrocutat dupa ce un stalp de inalta tensiune a cazut peste remorca tractorului cu care transporta resturi vegetale,…

- Colegiul Medicilor Braila a anuntat ca s-a autosesizat si va declansa o ancheta disciplinara la Spitalul Judetean Braila in cazul tinerei de 19 ani care a murit din cauza septicemiei la o luna dupa ce a nascut.