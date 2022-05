Un barbat a mers la barul din sat cu o grenada in buzunar

Incidentul s-a petrecut joi, dupa ce un barbat din Catamaraști Deal, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani, a gasit o grenada intr-un șanț și, in loc sa sune la 112, a ridicat-o și a dus-o in barul din sat. „Ajunși la fața locului, in cel mai scurt timp, pirotehnicienii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Nicolae Iorga al Judetului Botosani au constatat ca este vorba de o grenada defensiva de mana, care avea mijloacele de inițiere intacte”, a declarat Dorina Lupu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența (IJSU) Botoșani. Muniția a fost transportata…