Stiri pe aceeasi tema

- Benjamin Glynn, in varsta de 40 de ani, a fost condamnat miercuri de o curte de justitie. El a fost gasit vinovat pentru patru capete de acuzare pentru ca nu a purtat masca de protectie pe cand se afla intr-un tren, in luna mai, si la o audiere, in iulie, la o curte superioara de justitie, dar si pentru…

- Un britanic a fost condamnat la șase saptamani de inchisoare in Singapore pentru ca a refuzat de mai multe ori sa respecte regulile impuse odata cu izbucnirea pandemiei, nepurtand masca de protecție in spațiile publice, scrie CNN.

- Un cetatean britanic a fost condamnat la sase saptamani de inchisoare in Singapore, dupa ce a refuzat de mai multe ori sa respecte protocolul si sa poarte masca in spatii publice, informeaza CNN.

- Acum 20 de ani, actualul premier Florin Cițu a fost prins baut la volan, cand era lector la Universitatea din Iowa, stat in care absolvise, in 1996, Grinnell College, specializarea economie/matematica. Drept urmare a fost condamnat la doua zile de inchisoare. Conform documentului Curții de Justiție…

- Cosmar in cabina: Un zbor American Airlines pe ruta Charlotte, Carolina de Nord - Bahamas a fost intirziat cu o zi din cauza unui grup de peste 30 de tineri care a refuzat sa poarte masti sanitare, a informat presa locala, potrivit AFP. Zborul American Airlines 893, programat sa plece luni de pe Aeroportul…

- Zuma risca și doi ani de inchisoare din cauza acuzațiilor de corupție aduse in cazul pentru care a refuzat sa compara in fața instanței.Fostul președinte a fost obligat sa demisioneze in 2018 chiar de catre propriul partid, Congresul Național African (ANC), ca urmare a unei serii de scandaluri de corupție.…

- Fostul polițist Derek Chauvin s-a aflat in inchisoare in izolare de la momentul in care a fost gasit vinovat de crima, pentru uciderea lui George Floyd. Chauvin este inchis intr-o inchisoare de maxima siguranța la Oak Heights, in apropiere de Minneapolis. In aceasta inchisoare sunt unii dintre cei mai…

- Damien Tarel, barbatul care l-a palmuit pe președintele francez Emmanuel Macron a primit o condamnare de patru luni de inchisoare cu executare, la doar doua zile de la incident. Președintele Emmanuel Macron a fost palmuit in timpul unei vizite in regiunea Drome, din sud-estul țarii. Conform BFM TV,…