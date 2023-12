Stiri pe aceeasi tema

- Ordin de protecție provizoriu, pentru un barbat din vestul țarii. Și-a amenințat soția. Polițiștii orașului Lipova eu emis, in seara zilei de 24 noiembrie a.c., un ordin de protecție provizoriu, pe numele unui barbat de 43 de ani, din localitate, care și-ar fi amenințat soția cu...

- Polițiștii de la Sectia de politie rurala Merei au luat masura reținerii unui barbat de 47 de ani, din Merei, care a incalcat obligațiile ordinului de protecție emis pe numele sau, fapta fiind sesizata de sotia acestuia, o femeie de 39 de ani, tot din Merei. ,,Din cercetari a reiesit ca ce doi soti…

- In ziua de 09 noiembrie, in jurul orei 12 :00, polițiștii Secției de Poliție Rurala Rociu, care ce se aflau in apropierea Școlii Gimnaziale din aceeași localitate, au depistat in flagrant delict un barbat de 26 de ani, din Negrași, care a incalcat interdicția de a se apropia de fosta concubina care…

- Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 70 de ani, din Campeni: Dupa cateva paharele și-a amenințat soția Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 70 de ani, din Campeni: Dupa cateva paharele și-a amenințat soția La data de 18 octombrie 2023, polițiștii din Campeni au fost…

- Polițiștii Secției de Poliție Rurala au efectuat, in weekendul trecut, o acțiune pe raza localitații Peștișul Mic, unde au identificat un barbat care a relatat ca fiul sau, in varsta de 48 de ani, fața de care Judecatoria Hunedoara a emis un ordin de protecție, ar fi intrat in imobilul de unde a fost…

- In 13 septembrie, la ora 12.06, polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre o femeie de 41 de ani din Breb, cu privire la faptul ca soțul sau de 46 de ani este agresiv și i-a distrus mașina. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca soțul apelantei s-a deplasat…

- SCANDAL la Vadu Moților: Un barbat de 56 de ani și-a amenințat cu moartea soția și fiul. S-a ales cu ordin de protecție și dosar penal SCANDAL la Vadu Moților: Un barbat de 56 de ani și-a amenințat cu moartea soția și fiul. S-a ales cu ordin de protecție și dosar penal La data de 11 septembrie 2023,…

- Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 33 de ani, din Teiuș: Dupa cateva paharele și o cearta, și-a agresat iubita Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 33 de ani, din Teiuș: Dupa cateva paharele și o cearta, și-a agresat iubita La data de 11 septembrie 2023, in jurul…