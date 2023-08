Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 67 de ani, din Cluj-Napoca, a fost surprins de catre oamenii legii, in timp ce ar fi adresat amenințari verbale unei femei, in plina strada. La data de 22 august a.c., in jurul orei 16.00, un echipaj de poliție din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, aflandu-se in exercitarea…

- Un barbat a cazut zilele trecute din trenul care se afla in mers, in apropiere de gara Gherla. El a fost gasit de pompierii de la ISU Cluj in stare de inconștiența și cu traumatisme grave. Polițiștii spun ca barbatul era din Bacau și ca circula cu trenul de la Galați la Cluj-Napoca. Se fac [...] Articolul…

- Un tanar de 18 ani, elev la un liceu din Cluj-Napoca a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de inchisoare pentru tentativa de omor, dupa ce a injunghiat de 4 ori un alt baiat de 17 ani, cu care s-a certat și amenințat pe Instagram. In luna Februarie a anului 2023, inculpatul se [...] Articolul Elev condamnat…

- Ieri, 11 iulie a.c., in jurul orei 20.45, polițiștii Biroului Rutier Cluj au depistat pe strada Oașului, din municipiul Cluj-Napoca un barbat de 43 de ani, din aceeași localitate, care conducea un autoturism deși nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La aceeași data, in…

- Un barbat din Cluj-Napoca este ranit grav, dupa ce o țeava a cazut peste el, provocandu-i multiple traumatisme. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente pentru a elibera o persoana peste care a cazut o țeava pe strada Tiberiu Popoviciu. Victima este un barbat in varsta…

- Pompierii clujeni au fost solicitați vineri dupa-masa pe strada Dunarii din municipiul Cluj-Napoca pentru a debloca accesul intr-o locuința și au gasit o femeie moarta inauntru. „A fost o solicitare pentru asigurarea accesului intr-o locuința. In interior, echipajele noastre au gasit o persoana decedata”,…

- Polițiștii clujeni au depistat doi barbați aflați in stare de ebrietate la volan in trafic. Cei doi clujeni s-au ales cu dosar penal. La data de 15 Iunie 2023, Poliția Rutiera din Cluj-Napoca a organizat o acțiune de control in trafic, urmand ca in jurul orei 11.05 sa depisteze un barbat, in varsta…

- Seara trecuta la Cluj-Napoca a avut loc un nou accident rutier in care a fost implicat un motociclist. Accidentul s-a produs pe strada Aurel Suciu. In urma accidentului, un tanar de aproximativ 20 de ani a fost transportat la spital. „Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma…