- ”Am depus, alaturi de colegii mei liberali, amendamente la proiectul de lege 35/2022, in cadrul Comisiei pentru munca si protectie sociala, care au rolul de a oferi un sprijin real si efectiv angajatilor, prin eliminarea suprataxarii contractelor individuale de munca, dar si de a oferi o mai mare sustenabilitate…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea pentru desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), anunța Administrația Prezidențiala. Pe 28 februarie, Senatul a adoptat, in plen, in calitate de for decizional, proiectul de lege al Guvernului privind desfiintarea Sectiei…

- Persoanele care, la sfarșitul lui 2021, dețineau mijloace de transport, cladiri sau terenuri trebuie sa plateasca in acest an impozit pentru fiecare dintre bunurile amintite. Plata impozitelor se poate face in doua tranșe, iar cei ce platesc tot impozitul anual pana la primul termen, respectiv pana…

- Polițiști anticorupție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Covasna, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov, au prins in flagrant de luare de mita, astazi, un agent de poliție din cadrul I.P.J. Brașov – Secția 3 Poliție – Compartimentul…

- Garda de Mediu Timis a dat Primariei municipiului Timisoara o amenda in valoare de 60.000 de lei, in urma numeroaselor sesizari privind mizeria din oras. Recent, primarul Dominic Fritz a anuntat ca va suplimenta cu 8 milioane de lei banii pe care municipalitatea ii plateste firmei care asigura curatenia…

- Alin Nica atrage 26 de milioane de EURO. Așa cum se vede in noul buget. Consiliul Județean Timiș a votat bugetul pentru anul 2022. S-a aprobat astfel și construcția noii maternitați, de care orașul Timișoara și județul Timiș are atata nevoie. “45% din bugetul total al județului se indreapta catre…

- DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta extraordinara la data de 09 februarie 2022, orele 14.00 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: – adresa nr.IA/2716 din 03.02.2022 a Direcției economice; – prevederile art.3 alin.(1), art.4 alin.(1)…

- DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 27 ianuarie 2022, orele 1400 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: – prevederile art.3 alin.(1), art.4 alin.(1) și art.5 alin.(3) lit.a) din Legea nr.55/2020 privind unele…