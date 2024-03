Stiri pe aceeasi tema

- „In unanimitate: Respinge cererea de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, formulata de recurentul-parat Horodniceanu Daniel Constantin in temeiul art. 267 TFUE. Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta-reclamanta Inspec?ia Judiciara impotriva Hotararii nr. 11P din 8 noiembrie…

- Depozitul construit de firma Lidl, in zona Olteniei, in apropiere de baza militara de la Carcea, care gazduiește un radar NATO, ramane in picioare, dupa ce Curtea de Apel Craiova a anulat definitiv deciziile primei instante, care anula autorizatia de construire si obliga retailerul sa desfiinteze lucrarile,…

- Consiliul Judetean Dolj castiga astfel procesul intentat de Ministerul Apararii Nationale, care a solicitat anularea autorizatiei de construire a acestui depozit pe motiv ca se afla in apropierea sistemului radar instalat la UM 01803L Carcea."Admite recursul declarat de recurentul parat Presedintele…

- Un complet de judecata al Secției a II-a civila, de contencios administrativ și fiscal din cadrul Curții de Apel Targu Mureș a respins miercuri, 28 februarie 2024, recursul inaintat de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Mureș formulat impotriva Sentintei nr. 490/14 iulie 2023 pronuntata de Tribunalul…

- Curtea de Apel Bucuresti a stabilit ca Dumitru Dian Popescu, fost senator PNL de Gorj, a colaborat cu Securitatea comunista, el fiind acuzat de CNSAS ca l-a "turnat" pe un student strain aflat la studii in Romania. "Admite cererea de chemare in judecata. Constata ca paratul Popescu Dumitru Dian a…

- Curtea de Apel Bucuresti a stabilit ca Dumitru Dian Popescu, fost senator PNL de Gorj, a colaborat cu Securitatea comunista, el fiind acuzat de CNSAS ca l-a „turnat” pe un student strain aflat la studii in Romania. „Admite cererea de chemare in judecata. Constata ca paratul Popescu Dumitru Dian a fost…

- Georgeta Tapangea castiga, in recurs, procesul deschis Consiliului Local al Municipiului Constanta. Astazi, 16 februarie 2024, magistratii de la Curtea de Apel Constanta au admis recursul formulat de Georgeta Tapangea si a dat urmatoarea solutie pe scurt; "Admite recursul formulat. Caseaza sentinta…

- In momentul cand Urban a fost trimisa mai mult artificial in insolvența, nimeni nu se gandea ca va dura totul peste 8 ani. Mai ales ca principalul creditor era chiar Primaria Piatra Neamț, iar acolo era vorba despre niște bunuri pe care Urban a fost obligata sa le achiziționeze la…comanda Primariei.…