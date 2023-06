Senatul brazilian a aprobat miercuri numirea la Curtea Suprema a lui Cristiano Zanin, avocatul care l-a aparat pe presedintele Luiz Inacio Lula da Silva in cursul proceselor sale pentru coruptie, scrie AFP Cu 58 de voturi pentru si 18 impotriva, camera superioara a validat nominalizarea candidatului desemnat de Lula da Silva, dupa o audiere maraton de opt ore in fata parlamentarilor. In timpul acesteia, Zanin a spus ca va actiona in cea mai inalta instanta a tarii "fara nicio relatie de subordonare" cu presedintele de stanga. "Impartialitatea este pentru mine fundamentala si este un element structural…