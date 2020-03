Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Bucuresti, recent intoarsa din Italia si care acuza dureri de gat, a fost transportata, duminica seara, la Institutul ”Matei Bals” din Bucuresti, unde se va stabili daca a fost sau nu infectata cu noul coronavirus.

- Suspiciune de coronavirus la Pitești:Un barbat recent intors din Italia a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase „Nicolae Balcescu” din Pitești. In aceste momente barbatul se afla internata la subsolul spitalului de boli infecțioase. Mostre prelevate vor ajunge in Bucuresti la Institutul Matei…

- Un barbat de 71 de ani, cu resedinta in orasul italian Cattolica, recent intors din Romania, a fost diagnosticat, astazi, cu noul coronavirus de specialistii italieni. El este internat la spitalul din Rimini, din nord-vestul Italiei, dar starea sanatatii lui nu este grava. Barbatul a fost week-endul…

- Avionul in care se afla femeia a aterizat, sambata seara, la ora 22.30, pe Aeroportul Otopeni. Femeia calatorea dinspre o regiune a Chinei.Femeia nu prezenta simptomele coronaviruslui, insa pentru ca venea dintr-o zona cu un grad mare de risc, autoritațile au luat masura preluarii și plasarii in carantina.Femeii…

- Managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”, din Iasi, Carmen Dorobaț, susține ca starea femeii din Suceava, care ar putea fi infectata cu coronavirus, nu este grava. Medicul considera ca acest caz necesita atentie și asteapta rezultatele analizelor. Acestea din urma…

- Profesoara din Suceava care a predat in China și s-a intors in țara la inceputul acestei luni nu este infectata, analizele facute aratand ca ea nu are coronavirus, au declarat doua surse medicale pentru HotNews.ro Profesoara de 32 de ani a fost transferata vineri de la Suceava la Spitalul de Boli Infecțioase…

- O profesoara de engleza din Suceava, care s-a intors in 1 februarie din China, s-a dus, vineri, la spital, cu simptome de gripa, iar medicii i-au prelevat probe si le-au trimis la Institutul Matei Bals din Bucuresti, existand suspiciune de coronavirus. Dascalul este in carantina.

- O femeie din Suceava care s-a intors din China este suspecta de infectie cu coronavirus, fiind internata la Spitalul Judetean Suceav si urmand a fi transferata in cursul serii fie la Bucuresti, fie la Iasi.