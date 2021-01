Stiri pe aceeasi tema

- Zborul SJ182 al companiei Sriwijaya Air a disparut de pe radare la scurt timp dupa decolare. Avionul, un Boeing 737, a pierdut peste 10.000 de metri altitudine in mai puțin de un minut, a raportat site-ul de urmarire a zborului FlightRadar24, preluat de Deutsche Welle.Avionul companiei indoneziene a…

- Radu Ionescu, un tanar de 18 ani dat disparut de familie dupa ce a plecat de acasa in ajunul Anului Nou și nu s-a mai intors, a fost gasit mort astazi, in Deva. Trupul neinsufletit a fost descoperit in zona cladirii in constructie din vecinatatea Liceului de Arta din Deva, a transmis adevarul.ro. Conform…

- Fostul premier și lider social-democrat Adrian Nastase compara, intr-o postare pe blogul sau, batalia politica din coaliția de guvernare PNL-USRPLUS-UDMR cu situația in care doi pasageri se bat pe locul de la geam intr-un avion care sta sa se prabușeasca. “Eu am impresia ca am trait intr-un SF si inca…

- Alerta pe aeroportul Internațional Chișinau. Un avion cu 173 de pasageri la bord, a aterizat forțat la scurt timp dupa decolare. Aeronava de pe cursa Chișinau-Sharm el-Sheikh a fost nevoita sa faca cale intoarsa dupa ce piloții au depistat o problema la sistemul de presurizare.