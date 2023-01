Un avion al Wizz Air nu a putut ateriza pe aeroportul din Suceava

Stiri pe aceeasi tema

- O cursa aeriana de la Memmingen, Germania, trebuia sa aterizeze duminica pe aeroportul din Suceava, insa nu a putut face acest lucru din cauza ceții. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un tanar din Republica Moldova care urma sa tranziteze Romania in drumul spre Germania, a fost prins cu substante anabolizante ascunse in bagaj. In data de 18 ianuarie, in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca – I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control,…

- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata duminica din cauza prabusirii unui avion de pasageri in orasul Pokhara, din vestul Nepalului, transmit Reuters, AFP si DPA, citate de Agerpres. Avionul decolase din capitala Kathmandu cu destinatia Pokhara. Aparatul de zbor s-a prabusit intre vechiul si noul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, in deschiderea Reuniunii Liderilor de la Munchen, care se desfasoara la Muzeul National de Arta al Romaniei, in marja Reuniunii miniștrilor de externe ai NATO, ca razboiul irational declansat de Rusia pe 24 februarie nu este doar o agresiune impotriva Ucrainei,…

- Iulia Prokhorova, rusoaica care a continuat sa harțuiasca refugiații ucraineni pe strazile din Germania și Austria, a fost in cele din urma deportata din Germania. Cunoscuta ca fana lui Putin, Iulia Prokhorova, a devenit faimoasa pentru ca a exprimat insulte pro-Putin impotriva ucrainenilor din Germania.…

- Un avion Boeing 777 al companiei Emirates a fost escortat de avioanele de lupta NATO, dupa o alerta terorista. Un alt avion de pasageri al aceleiași companii, nu a fost lasat sa decoleze pana la finalizarea verificarilor. Avionul avea 228 pasageri la bord și a plecat de pe aeroportul din Atena. Abia…

- Un barbat din județul Suceava este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a condus baut un autovehicul. Dupa ce a fost oprit de poliție, acesta s-a muta pe scaunul din dreapta și a incercat sa-i convinga pe agenți ca nu el a condus autovehiculul, deși era singur in mașina. Potrivit anchetei polițiștilor,…