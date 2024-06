Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul ce a facut ravagii in Romania, in noaptea de joi spre vineri, a provocat si un incident pe cursa Wizz Air pe ruta Hamburg-București. In timp ce avionul zbura deasupra Craiovei, aeronava a intampinat turbulențe severe care au dus la ranirea a trei stewardese. Cele trei femei au suferit rani…

- Primarii și consilierii locali in funcție vor mai avea cateva luni de mandat dupa scrutinul din 9 iunie, inainte ca noii aleși votați sa-și preia funcțiile. Situația este generata de comasarea alegerile locale cu cele europarlamentare, alegerile locale in 2024 avand loc mai devreme de patru ani de…

- Aproape 70 de percheziții comune DIICOT-DNA au loc marți dimineața in mai multe județe din țara, conform unui comunicat al procurorilor DIICOT. Aceștia susțin ca au identificat un nou mod de operare in traficul cu migranți, prin care aceștia ajungeau in state din spațiul Schengen trecand prin Romania.…

- Iarna s-a intors in județul Harghita, in mijlocul lunii mai. Ninge de cateva ore și este posibil sa se depuna un strat semnificativ de zapada. De asemenea, și Platoul Bucegi a fost acoperit de nea, dupa ce temperaturile au scazut foarte mult, iar ploaia s-a transformat in ninsoare. In județul Harghita,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, intrebat de un ziarist de ce a ales sa calatoreasca in Coreea de Sud cu un avion de lux, ca toate deplasarile sale in strainatate sunt efectuate “in interesul Romaniei și cu respectarea integrala a legislației in vigoare”. “Da, am venit intr-o deplasare…

- Romania a acordat vineri o concesiune miniera companiei Verde Magnesium, o societate cu sediul la Bucuresti, sustinuta de investitorul american de capital privat Amerocap, potrivit publicațiilor Financial Times și Ziarul Financiar. Astfel, este pentru prima data cand in UE se reia exploatarea miniera…

- Criminalul care a evadat dintr-o ambulanța, in București, a fost prins. A reușit sa ajunga aproape de casa, la Oradea. El a fost recunoscut pe strada de un barbat care a sunat imediat la poliție. Meszaros Zsombor planuia sa fuga din Romania, de aceea se dusese la Oradea, ca sa incerce sa treaca ilegal…

- Meteorologii au emis atenționari Cod galben și, respectiv, portocaliu, de vijelii și vant puternic pana marți seara pentru intreaga țara. Meterologii au emis o avertizare cod galben de vant si vijelii valabila in intervalul 1 aprilie, ora 20 – 2 aprilie, ora 08.00. ”In intervalul mentionat vantul se…