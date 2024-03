„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 12C Piatra Neamt-Gheorgheni, in zona localitatii Lacu Rosu, judetul Harghita, un autotren inmatriculat in Turcia a derapat si a ramas imobilizat pe suprafata de rulare”, a transmis, miercuri seara, Centrul Infotrafic.Sursa citata a rpecizat ca in zona sunt semnalate precipitatii sub forma de ninsoare, fiind depus strat de zapada pe carosabil.Nu sunt persoane ranitea, dar circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri.