Un autotren încărcat cu fier vechi s-a răsturnat pe DN 68A Lugoj-Deva Pompierii au fost solicitați sa intervina vineri, la ora 13:37, pentru asigurarea masurilor PSI și prim-ajutor, in urma rasturnarii unui autotren incarcat cu fier vechi, pe DN 68A, drumul care leaga Lugojul de Deva, in zona localitații Coșava. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Stației Faget cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD. „In autotren se afla doar șoferul. Victima, in stare conștienta și cooperanta, a fost evaluata la fața locului de catre ambulanța SMURD, refuzand transportul la spital”, au transmis reprezentanții ISU Timiș. In urma… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

