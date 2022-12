Un autocar s-a răsturnat în județul Arad! 33 de persoane se aflau în el Alerta in județul Arad. Un autocar cu 33 de pasageri a fost implicat intr-un accident in comuna Buteni, chiar in aceasta seara, iar autoritatile au activat planul rosu de interventie. Potrivit Antena 3, autocarul in care se aflau 33 de persoane la bord, s-a rasturnat in aceasta seara la ieșirea din localitatea Buteni, judetul Arad. Șapte persoane au ajuns la spital. Toate cele 33 de persoane au ieșit singure din autocar, arata sursa citata care precizeaza ca autocarul este inmatriculat in judetul Timis si efectua un transport turistic. Un autocar s-a rasturnat in Arad! 33 de persoane se aflau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

