- O noua salva de rachete rusesti a fost lansata asupra Ucrainei, sambata seara, lovind in special cladirile companiei aeronautice Motor Sich, al carei control a fost preluat in 2022 de statul ucrainean pentru "importanta strategica" a acesteia in efortul de razboi, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir…

- Un atac nocturn cu drone ucrainene asupra Moscovei a fost dejucat, fara a provoca victime, iar aeroportul international al capitalei Rusiei a fost inchis pentru scurt timp, au anuntat duminica autoritatile ruse, potrivit AFP. ‘Drone ucrainene au atacat noaptea trecuta. Fatadele a doua turnuri de birouri…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunta, marti seara, ca intre cele trei persoane care au murit in urma atactului cu rachete de la Kramatorsk este si un copil, iar peste 40 de persoane au primit deja ingrijiri medicale. ”Fiecare manifestare de teroare dovedeste ca Rusia nu merita decat infrangerea…

- Podul Ciongar, care leaga Peninsula Crimeea, anexata de Rusia, de zonele ocupate de forțele armate ale Moscovei in regiunea Herson, din sudul Ucrainei, a fost lovit in urma unui atac cu rachete efectuat de armata ucraineana, a anuntat joi oficiali numiti de regimul Moscova in ambele regiuni.

- Seful serviciului de informatii al armatei ucrainene, Kirilo Budanov, a declarat ca Rusia a "minat" bazinul cu apa folosit pentru racirea reactoarelor de la centrala nucleara Zaporojie, ocupata de Rusia, conform news.ro.Complexul cu sase reactoare, cea mai mare centrala nucleara din Europa, se afla…

- Viceministrul ucrainean al Apararii, Hanna Maliar, a declarat ca forțele Kievului și trupele Moscovei sunt angajate intr-un „duel dur", iar Rusia arunca totul in lupta.Viceministrul ucrainean al Apararii, Hanna Maliar, a declarat ca „cea mai mare lovitura" in campania de contraofensiva a Kievului…

- Rusia isi muta o parte din arsenalul sau nuclear mai aproape de granitele Uniunii Europene. La Minsk, ministrii Apararii din Belarus și Federația Rusa au semnat un document care permite Moscovei sa amplaseze pe teritoriul statului vecin armament nuclear tactic.

- Fortele ucrainene au interceptat si distrus trei rachete si 25 de drone lansate de Rusia in cursul noptii de sambata spre duminica, a transmis duminica armata ucraineana, potrivit Reuters. Rusia a crescut numarul atacurilor cu rachete si drone in aceasta luna, o intensificare pe care Kievul o atribuie…