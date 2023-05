Un astronaut danez avertizează că Europa riscă să rămână în urmă în cursa spațială globală Europa risca sa ramana in urma, in cursa spațiala globala și sa rateze tehnologii cheie, a declarat astronautul danez Andreas Mogensen, inainte de a doua calatorie in spațiu la bordul urmatoarei misiuni SpaceX a lui Elon Musk, in august, potrivit Reuters. Mogensen, care va fi primul pilot non-american care va conduce naveta SpaceX Crew Dragon catre Stația Spațiala Internaționala (ISS), spera sa zboare intr-o zi in spațiu intr-o misiune europeana independenta. Europa va ramane in urma in cursa spațiala globala, Agenția Spațiala Europeana fiind capabila de misiuni doar prin cooperari internaționale… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite minimalizeaza informațiile potrivit carora ar fi fost folosite echipamente militare de fabricație americana intr-un raid transfrontalier din Ucraina in Rusia, dupa ce Moscova a publicat imagini din zona in care se vad vehicule avariate, inclusiv cel puțin doua Humvee-uri. A fost cea mai…

- Șeful mercenarilor ruși, Evgheni Prigojin, a publicat imagini cu luptatorii grupului Wagner care pozeaza cu steaguri rusești și wagneriene in diferite locații din Bakhmut, dupa ce a declarat sambata (20 mai) ca au finalizat capturarea orașului din estul Ucrainei. Reuters a reușit sa verifice locațiile…

- O coloana uriașa de fum a fost vazuta, sambata (29 aprilie) in portul Sevastopol din Crimeea, dupa un presupus atac cu drone asupra orașului. Sevastopol, care se afla in peninsula Crimeea pe care Rusia a anexat-o de la Ucraina in 2014, a fost supus unor atacuri aeriene repetate de cand Rusia a trimis…

- S-a starnit din nou confuzie dupa ce un alt proiectil a fost gasit intr-o padure din Polonia. Un „obiect militar” gasit intr-o padure poloneza evidențiaza temerile de foc incrucișat de la razboiul din Ucraina care se revarsa peste granița, deși presa locala raporteaza ca ar putea fi de fapt o racheta…

- Guvernul Serbiei a reiterat miercuri ca nu a livrat si nici nu va livra arme Ucrainei si a calificat drept „minciuna” continutul unuia dintre presupusele documentele secrete ale Pentagonului ajunse in spațiul public si care arata ca Belgradul ar fi fost de acord sa furnizeze arme Kievului sau le-ar…

- In condițiile in care Moscova este presata sa vanda surplusul de marfa care nu mai ajunge catre UE, China a economisit miliarde de dolari din achizițiile de petrol și carbune rusesc mai ieftin și a obținut profituri uriașe. Cum beneficiaza China de pe urma sancțiunilor impuse Rusiei? Razboiul din Ucraina…

- Papa Francisc le-a urat sambata „bun venit” miilor de refugiați adusi in Europa de organizatii crestine pe „culoare umanitare”, recunoscandu-le dorinta de a „trai liberi de frica si insecuritate”, relateaza AFP. Suveranul Pontif le-a multumit intr-o audienta la Vatican organizatiilor care i-au ajutat…

- Ucraina a scos 307 copii din teritoriile ocupate de Rusia, inclusiv un baietel de 8 ani care si-a reintalnit recent bunica, informeaza Reuters, preluata de Agerpres .Autoritatile ucrainene estimeaza ca peste 16.000 de copii au fost deportati in Rusia de la inceputul razboiului, in urma cu un an. Rusia…