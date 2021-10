Un artist de la Teatrul Balșoi din Moscova a murit strivit de un decor Un artist rus de la faimosul Teatru Balșoi din Moscova a murit chiar sub ochii spectatorilor, strivit de un panou masiv care a cazut peste el in timpul unei schimbari de decor, informeaza Digi24 . Teatrul a anunțat ca Evgheni Kuleș a murit intr-un accident, sambata, in timpul unei schimbari de decor in spectacolul de opera „Sadko”. Anchetatorii ruși investigheaza circumstanțele in care a survenit moartea artistului in varsta de 37 de ani. Intr-o declarație transmisa sambata seara, conducerea Bolșoi precizeaza: „Spectacolul a fost oprit imediat, iar publicul a fost rugat sa paraseasca sala”. Spectatorii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

