Un angajat Facebook a fost concediat dupa ce a pretins ca are acces la informatiile utilizatorilor



Facebook a anuntat joi ca a concediat un angajat, dupa ce barbatul ar fi pretins, intr-o conversatie privata pe aplicatia Tinder, ca are acces la informatiile private ale utilizatorilor, relateaza site-ul agentiei Reuters.



Gigantul Facebook este deja cercetat in scandalul Cambridge Analytica. Directorul general al companiei, Mark Zuckerberg, a fost audiat in Congresul Statelor Unite.



Un utilizator Twitter a postat imagini cu mesaje in care angajatul afirma ca este un…