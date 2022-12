Stiri pe aceeasi tema

- ”Dar nu voi inceta sa laud toamna, toamnele care mi-au deschis sudul și nordul, rararitul și apusul”… scria poeta Florența Albu, pe coperta uneia din carțile ei, ”Banchet autumnal”. Umbland, cand nu plec aiurea, prin biblioteca mea de la Sangeru, construita in ultimul deceniu, pentru Luciana mai ales,…

- Ziua de sambata a fost una neagra pentru doi șoferi in județul Prahova! Aceștia și-au pierdut viața intr-un accident teribil produs la intrarea in orașul Ploiești. Nenorocirea a avut loc dupa impactul dintre doua autoturisme. Unul dintre șoferi avea 37 de ani, iar celalalt 48 de ani. In urma coliziunii,…

- Luiza Radulescu Pintilie Ploiestiul nu este doar capitala „patriei aurului negru” din timpurile de glorie ale acestei marii bogatii, ci merita sa fie cunoscut si sa ramana si ca un oras al altor… comori. Al artelor frumoase, de exemplu, stralucit reprezentate pe meleagurile prahovene de renumitii pictori…

- Ziua de ieri, 09 noiembrie, a fost solicitanta pentru echipajele operative din intreaga tara, cele mai numeroase misiuni fiind derulate in zona Bucuresti Ilfov si in judetele Arges, Cluj, Constanta, Mures si Prahova.Stingerea incendiilor, acordarea de prim ajutor, descarcerarea, deblocarea sau salvarea…

- JOI, 3 NOIEMBRIE A.C., ORA 17,00 – PALATUL CULTURII PLOIESTI Anul trecut, la hotarul dintre toamna si iarna, din Sangerul natal pe care l-a iubit cu toata fiinta in toate anotimpurile, poetul Lucian Avramescu trimitea catre cititorii sai obisnuitul gand din zori de zi, numindu-l „Parca de adio”: „Vantul…

- Salvamontistii din Busteni au participat, vineri seara, la o actiune contracronometru pentru salvarea unui barbat care a cazut de pe poteca pe traseul Jepii Mici, ramanand agatat de un copac. Potrivit Salvamont Busteni, actiunea a fost una contratimp pentru ca persoana in cauza nu se mai putea tine…

- Harta stelara de pe pergamente are aproximativ aceleași coordonate stelare, care corespundeau precesiei așteptate din 129 i.Hr. e. Istoricul francez a reușit sa descopere in Peninsula Sinai din Egipt o harta antica a cerului instelat. Se presupune ca a fost creat de Hiparh, care este uneori numit „parintele…

- Un accident rutier s-a produs miercuri noapte, in jurul orei 23, pe DN1D, in intersectia din Fulga spre Baraitaru. Potrivit ISU Prahova, au fost implicate un autoturism si un camion care transporta cartofi. In urma impactului, un tanar in varsta de 25 de ani a fost ranit grav, fiind gasit…