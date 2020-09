Un american a mâncat jeleuri până a murit Un muncitor in constructii din statul american Massachusetts a murit dupa ce a mancat zilnic jeleuri cu extract de lemn dulce, titreaza BBC. Barbatul in varsta de 54 de ani, caruia nu i-a fost facut public numele, manca in fiecare zi aproximativ o punga jumatate de jeleuri din extract de lemn dulce. Acesta nu a prezentat niciun simptom inainte de a intra brusc in stop cardiac intr-un restaurant de tip fast-food. Descriind cazul barbatului in New England Journal of Medicine, medicii au indicat ca de vina pentru moartea barbatului ar fi acidul glicirizic prezent in lemnul dulce. “Am inteles ca acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

