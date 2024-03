Cercetătorii folosesc ingineria genetică pentru a crea plante rezistente la inundaţii Cercetatorii au utilizat tehnici de inginerie genetica pentru a dezvolta plante tolerante la inundatii, oferind o solutie potentiala pentru provocarile agricole generate de inundatiile excesive, scrie Phys.org. Dr. Kendal D. Hirschi si echipa sa de la Baylor College of Medicine, Texas, SUA, au pornit in aceasta initiativa in urma unei descoperiri intamplatoare in experimentele lor de laborator. Investigatiile oamenilor de stiinta s-au concentrat pe plante cu modificari genetice care afecteaza gena CAX1, responsabila pentru transportul de calciu in plante. In mod surprinzator, plantele lipsite… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

