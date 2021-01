Echipele de salvare norvegiene au descoperit duminica un al saptelea cadavru printre daramaturi si au identificat cadavrul unei fetite de doi ani, dupa alunecarea de teren produsa vineri la nord-est de Oslo, a anuntat politia, relateaza AFP. "Exista inca speranta ca vom gasi supravietuitori in zona alunecarii de teren. Deci, ramane in continuare o operatiune de salvare pana cand se va decide altfel", a declarat un oficial al politiei, Bjorn Christian Willersrud, in cadrul unei conferinte de presa. Foto: (c) Haakon Mosvold Larsen / EPA Locuitorii au depus lumanari langa locul tragediei. Printre…