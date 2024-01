Un politist din judetul Vrancea este cercetat de procurorii DIICOT dupa ce ar fi intervenit asupra a trei sisteme GPS montate pe autospeciale de serviciu, a informat Inspectoratul de Politie. In cauza a fost sesizata unitatea de parchet competenta, respectiv DIICOT Vrancea, fiind dispusa cercetarea disciplinara a politistului prin structura specializata, respectiv Compartimentul Control Intern. […] The post Un agent a furat și distrus sistemele GPS de pe trei masini ale Politiei. Motivul este halucinant! first appeared on Ziarul National .