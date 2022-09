Un adevărat magazin de munte Va plac munții și sa petreceți timpul in aer liber? Cautați un loc unde puteți gasi cei mai buni producatori de outdoor? Daca da, cu siguranța veți fi interesat de vestea ca a aparut in Romania un nou magazin specializat montan. Portofoliul sau include sute dintre cei mai renumiți producatori de outdoor și mii de produse fara compromisuri. Magazinul de turism 8a.ro ofera tot ce au nevoie oamenii activi. De la haine de alergare, la accesorii pentru biciclete și terminand cu schiurile de turism. O selecție aleasa de marci va permite sa fiți sigur ca fiecare dintre produsele oferite este… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

