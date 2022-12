Stiri pe aceeasi tema

O femeie in varsta de 52 ani a fost accidentata, joi, pe o trecere de pietoni de pe DN 15, in localitatea Dumbrava Rosie, de un batran in varsta de 82 ani, din Italia, informeaza Agerpres.

Membrii unui mic grup de protestatari au blocat miercuri traficul pe un pod care face legatura intre laguna orasului Venetia si continent, in cadrul celei mai recente demonstratii a activistilor pentru clima din Italia, informeaza Reuters.

Guvernul Italiei va pune joi sub administrare speciala o rafinarie deținuta de Lukoil, aflata in Sicilia, a anunțat guvernatorul Siciliei, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.

Dupa mai multe luni cu precipitatii reduse, orasul Barcelona va fi plasat pentru prima data dupa 2008 sub incidenta unei alerte de seceta, care implica si restrictii de utilizare a apei, au anuntat marti autoritatile locale spaniole, citate de AFP.

Activisti pentru clima au acoperit vineri cu faina o masina sport pictata de artistul american Andy Warhol, care este expusa in orasul italian Milano, relateaza Reuters.

O selectie de filme despre transformarea oraselor va fi prezentata la Festivalul de Film UrbanEye, in perioada 9-13 noiembrie, la Cinema Elvire Popescu si Apollo 111, informeaza un comunicat transmis AGERPRES.

Andrea Tombolini, șomerul in varsta de 46 de ani care joi a injunghiat 5 persoane intr-un mall din Assago, in apropiere de Milano, omorand una și ranind alte 4, este acuzat de omor și tentativa de omor multiplu. Le-a spus procurorilor ca era invidios pentru ca a vazut „oameni fericiți".

Rusia a confirmat joi arestarea in Italia a lui Artiom Us, fiul guvernatorului regiunii Krasnoarsk din Siberia, transmite AFP. Ambasada rusa la Roma a precizat ca Us a fost retinut luni, pe aeroportul Malpensa din Milano, la cererea Statelor Unite, noteaza Agerpres.