Un acţionar al Meta cere reducerea locurilor de muncă şi a cheltuielilor de capital, într-o scrisoare deschisă adresată lui Mark Zuckerberg Compania a pierdut increderea investitorilor, pe masura ce a intensificat cheltuielile si a evoluat catre metavers, a spus fondul speculativ axat pe tehnologie, cu o participatie de 0,1% la Meta, sugerand un plan in trei pasi. Altimeter a spus ca fluxul de capital liber anual poate fi dublat la 40 de miliarde de dolari, daca Meta reduce numarul angajatilor cu cel putin 20%, reduce cheltuielile de capital cu cel putin 5 miliarde de dolari, la 25 de miliarde de dolari pe an, si plafoneaza investitiile anuale in metavers la 5 miliarde de dolari, in loc de cei 10 miliarde de dolari. Meta a cheltuit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

