Baschetbalistul Russell Westbrook, de la Washington Wizards, a cerut mai multa protectie pentru jucatori, dupa ce un fan i-a turnat popcorn in cap in timp ce se indrepta spre vestiare, in meciul cu Philadelphia 76ers, de miercuri, din play-off-ul ligii profesioniste nord-americane (NBA), transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Westbrook se indrepta schiopatand spre vestiare, dupa o accidentare la glezna, suferita in sfertul patru al meciului, cand un fan care avea loc deasupra tunelului i-a golit in cap galetusa de popcorn in Wells Fargo Center.

