Construcția centurii mari a Galațiului nu poate fi realizata in condițiile actualului contract și din aceasta cauza Umbrarescu a cerut rezilierea. Constructorul UMB , deținut de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, a notificat CNAIR in urma cu doua saptamani ca dorește sa rezilieze unilateral contractul pentru construcția centurii mari a Galațiului. Informația a fost confirmata de catre șeful Companiei de Autostrazi, Cristian Pistol. Motivul solicitarii este ca traseul centurii a fost modificat fața de cum era prevazut in Studiul de Fezabilitate. Și astfel au aparut costuri suplimentare care nu…