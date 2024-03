Autostradă către viitor: construcția arterei Craiova-Târgu Jiu și a drumului expres Filiași-Târgu Jiu Romania așteapta de mult timp modernizarea infrastructurii sale rutiere, iar un pas important in aceasta direcție a fost facut recent de Ministerul Transporturilor. O noua autostrada și un drum expres sunt pe cale sa devina realitate, deschizand uși catre o mai buna conectivitate și dezvoltare regionala. Autostrada Craiova-Filiași, care va continua cu drumul expres Filiași-Targu Jiu, este un proiect esențial pentru imbunatațirea rețelei rutiere din sud-vestul țarii. Construcția acestei noi artere rutiere este extrem de așteptata de comunitațile locale și de catre toți romanii care doresc sa vada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

