Stiri pe aceeasi tema

- In mesajul sau traditional de Anul Nou, cancelarul german Angela Merkel a facut apel la coeziune sociala in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, transmite joi dpa. "Va depinde de noi toti, multa vreme de acum incolo, sa vedem cum voi razbi in aceasta pandemie", a declarat Merkel in mesajul pe care…

- Cea mai mare economie a Europei estimeaza ca va evita o noua recesiune, deși țara intra, de miercuri, in cea de-a doua carantina naționala din cauza pandemiei Este foarte probabil ca Germania sa evite o noua recesiune, chiar daca cea de-a doua carantina nationala din cauza pandemiei de coronavirus ar…

- Pe perioada ultimului deceniu și jumatate, Uniunea Europeana a putut conta pe cancelarul german Angela Merkel sa salveze situația. Dar intre pandemia de coronavirus, negocierile interminabile legate de Brexit, problema migrației și tensiunile geopolitice din Balcani și Mediterana de Est, chiar și doamna…

- Mașinile scot din criza cea mai mare economie a Europei. Producția industriala a Germaniei a crescut masiv in octombrie, pe fondul exporturilor auto Productia industriala a Germaniei a crescut mai mult decat se estima in octombrie, datorita avansului semnificativ din industria auto. Astfel, sectorul…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a salutat joi "pozitia inteleapta" a cancelarului Germaniei, Angela Merkel, care a anuntat ca va propune ca statiunile de ski din Uniunea Europeana sa fie inchise pana la data de 10 ianuarie 2021, in ideea de a evita raspandirea coronavirusului, transmite…

- Parlamentul german a aprobat miercuri cu 415 de voturi pentru, 236 impotriva si opt abtineri un proiect de lege prin care guvernul are atributii sporite de legiferare prin decrete a masurilor impotriva coronavirusului, transmite dpa potrivit Agerpres. Anuntul a fost facut de Wolfgang Schaeuble, presedintele…

- Colaboratori ai presedintelui francez Emmanuel Macron si cancelarului german Angela Merkel urmeaza sa fie vizati de sanctiuni pe care Rusia le pregateste in urma celor impuse de catre Uniunea Europeana (UE) in dosarul presupusei otraviri a opozantului rus Aleksei Navalnii cu noviciok, a anuntat joi…

- Colaboratori ai liderilor Frantei si Germaniei vor fi vizati de represaliile pe care Rusia le pregateste ca raspuns la sanctiunile adoptate de Uniunea Europeana din cauza presupusei otraviri a opozantului Aleksei Navalnii, relateaza AFP si Reuters. "Dat fiind faptul ca sanctiunile (europene) vizeaza…